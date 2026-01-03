«Будут вспоминать Катю с Лехой»: Сапронов о культовости героев сериала «Ландыши»

Продюсер Сапронов о культовости героев «Ландышей»: Будут вспоминать Катю с Лехой

Некоторые киногерои настолько близки и понятны своему зрителю, что люди начинают воспринимать их как героев своего времени — они становятся культовыми. И, возможно, у главных персонажей сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Кати и Лехи есть шанс стать такими для современной молодежи. Такое мнение в интервью корреспонденту 5-tv.ru высказал генеральный продюсер проекта Юрий Сапронов на концерте, приуроченном к выходу второго сезона сериала «Ландыши. Вторая весна» в Национальном центре «Россия».

Как отметил Сапронов, в России подрастает «нормальное, здоровое поколение», но кинематограф, кажется, ищет своих героев не там, где нужно. Поиск продолжается, но первое место остается вакантным. По словам продюсера, в его молодости культовым был Данила Багров из фильма «Брат» Алексея Балабанова, его исполнил ныне покойный артист Сергей Бодров. А ему в свое время передали эстафету персонажи картины «Асса» Сергея Соловьева.

«А что было за последние 25 лет — прям такой молодой культовый герой? В лучшем случае вы вспомните — он триггернул в 2010 году — «Духлесс». И что там герой делал? Мажоры и проститутки, а до этого были бандиты и проститутки… А сейчас, может быть, какое-то другое время пришло? Время настоящей женщины, которая готова на поступки и готова действовать?.. Мне кажется, все равно такой вот искренней всепоглощающей любви не хватает. В каком-то смысле вот эта пара родилась, и у них есть шанс, что когда про это время будут вспоминать, будут говорить: «Да, и вот были вот Катя с Лехой, которых полюбила вся страна», — сказал Сапронов.

Сюжет сериала «Ландыши» рассказывает о судьбе Кати — девушки из богатой семьи, выросшей за границей, получившей большое наследство после смерти отца. Ее опекун, желая поправить собственное финансовое положение, пытается устроить свадьбу Кати со своим сыном. Жених оказался изменщиком, и невеста сбегает, в Вологде она встречает офицера Леху — простого парня, который решает стать ее заступником. Трогательная любовь пары нашла отклик в сердцах россиян, зрители с нетерпением ждут выхода новых серий.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru актер Даня Андрущук рассказал о втором сезоне «Ландышей».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.