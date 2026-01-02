«Любовь будет основным сюжетом»: Даня Андрущук о втором сезоне «Ландышей»

Актер Андрущук: основной сюжетной линией во 2 сезоне «Ландышей» будет любовь

Во втором сезоне нашумевшего сериала «Ландыши» будет новая любовная линия. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал актер Даня Андрущук на концерте, приуроченном к выходу сериала «Ландыши. Вторая весна» в Национальном центре «Россия».

«Да, она как раз будет основной, она будет яркой, она будет, наверное, основным сюжетом во втором сезоне. И это такой новый виток в сюжете и в самом сериале, и в самой истории, потому что это добавление каких-то новых линий, которых, наверное, и я как актер, и как мой персонаж, он очень хотел, этого ждал и надеюсь, что зрители тоже ждали чего-то новенького, вкусного», — говорит Андрущук.

Актер воплотил на экране роль местного хулигана по имени Джонни, который жил по законам улиц.

Сюжет сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» повествует о судьбе Кати — девушки из богатой семьи, выросшей за границей, получившей большое наследство после смерти отца. Опекун хотел выдать ее замуж за своего сына Кирилла, чтобы прибрать к рукам деньги, но жених оказался изменщиком. В результате Катя оказалась в Вологде, где случайно познакомилась с Лехой — офицером, простым парнем, готовым стать ее защитником. Но волей судьбы влюбленные разлучаются.

У новой главы истории Кати Орловой и Лехи Данилина изменился режиссер — им стал сценарист и продюсер Илья Шпота, но дата выхода осталась неизменной. Второй сезон сериала стартовал 1 января 2026 года.

