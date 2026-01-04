Зеленский неприлично оговорился о встрече в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский 3 января оговорился во время выступления на встрече с советниками по национальной безопасности стран, входящих в так называемую «коалицию желающих».

Выступая на английском языке, глава киевского режима намеревался произнести выражение sixth scene («шестая сцена»), однако по ошибке сказал sex scene («сцена секса»), что и привлекло внимание присутствующих.

«Я надеюсь, что потом мы будем готовить встречу со сценой секса в Париже», — сказал Зеленский.

В тот же день президент Незалежной также сообщил о появлении, по его словам, нового шанса на урегулирование украинского конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил о прибытии в Киев советников стран, входящих в так называемую «коалицию желающих». Об этом сообщило издание Страна.ua.

