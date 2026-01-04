«Секс в Париже»: Зеленский неприлично оговорился на встрече с европейскими партнерами

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 12 0

Инцидент остался без публичных комментариев со стороны советников нацбезопасности «коалиции желающих».

Как Зеленский неприлично оговорился

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Зеленский неприлично оговорился о встрече в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский 3 января оговорился во время выступления на встрече с советниками по национальной безопасности стран, входящих в так называемую «коалицию желающих».

Выступая на английском языке, глава киевского режима намеревался произнести выражение sixth scene («шестая сцена»), однако по ошибке сказал sex scene («сцена секса»), что и привлекло внимание присутствующих.

«Я надеюсь, что потом мы будем готовить встречу со сценой секса в Париже», — сказал Зеленский.

В тот же день президент Незалежной также сообщил о появлении, по его словам, нового шанса на урегулирование украинского конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил о прибытии в Киев советников стран, входящих в так называемую «коалицию желающих». Об этом сообщило издание Страна.ua.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:33
«Секс в Париже»: Зеленский неприлично оговорился на встрече с европейскими партнерами
6:10
Верховный суд Венесуэлы признал Родригес исполняющей обязанности президента
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака
5:28
Не простыть бы: какая погода ожидается в Москве 4 января
5:06
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в офис DEA в Нью-Йорке
4:39
Получаются короткими: сколько дней продлятся майские праздники в 2026 году

Сейчас читают

«Сказал и сделал»: почему Леха из «Ландышей» стал новым героем молодежи
Ложиться пораньше бесполезно: что на самом деле помогает уснуть
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео