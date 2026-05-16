Украинские банки не хотят связываться с залогом для Ермака

Украинские банки не хотят участвовать в операциях, связанных с внесением залога за бывшего главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на представителей банковской сферы.

По данным источников, финансовые организации стараются избегать любых политически чувствительных историй из-за риска последующих проверок со стороны Национального банка Украины. Один из банкиров рассказал, что ряд структур уже поставил подобные переводы «в блок».

«Нам не нужны проблемы с финмониторингом от Нацбанка. Сегодня глава Национального банка Украины — друг Ермака, а завтра его поменяют. И к нам придет проверка. Это политика. Проще отказаться на основании риско-ориентированного подхода», — приводит издание слова собеседника.

Адвокат Ермака Игорь Фомин назвал ситуацию «шоу». Он заявил, что на людей, пытающихся внести залог, оказывается давление: в публичное пространство попадают их фамилии и фотографии, а сами банки все чаще отказываются проводить переводы.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что сложности возникли в том числе у государственного Сенс-банка. По его словам, организация отказалась проводить платеж из-за риска финансового мошенничества.

«И это прям очень кармично, потому что именно Сенс-банк Ермак вместе с (бизнесменом Тимуром. — Прим. ред.) Миндичем пытался контролировать», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Андрея Ермака обвиняют в создании коррупционных схем. Следствие утверждает, что он легализовал 460 миллионов гривен (примерно 760 миллионов рублей) при строительстве элитной недвижимости в пригороде Киева. Экс-чиновник не признает своей вины. Бывший глава офиса взят под стражу на 60 дней.

