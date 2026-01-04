Россия стала крупнейшим покупателем мандаринов в мире

Дарья Орлова
За девять месяцев 2025 года в страну ввезли почти полмиллиона тонн цитрусовых.

Крупнейший покупатель мандаринов в мире

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

За период с января по сентябрь 2025 года на Россию пришлось около шестой части всего мирового импорта мандаринов: в страну было ввезено примерно 486,8 тысячи тонн этих цитрусовых, что составляет 17% от общего объема мировых поставок, достигших около 2,7 миллиона тонн. Такие данные следуют из подсчетов РИА Новости, выполненных на основе информации платформы ООН Comtrade и открытых источников.

Второе место по физическим объемам импорта заняли США, закупившие 207,3 тысячи тонн мандаринов, или 7,7% от мирового показателя. Далее в рейтинге расположились Великобритания с 204 тысячами тонн (7,6%), Франция — 203,8 тысячи тонн (7,5%) и Германия, импортировавшая 165,9 тысячи тонн, что соответствует 6,1%.

Если рассматривать импорт в денежном выражении, то лидером стала Франция, закупившая мандарины на сумму 337,5 миллиона долларов. В пятерку крупнейших импортеров по стоимости также вошли Великобритания с 316,1 миллиона долларов, США — 308,1 миллиона, Россия — около 296,4 миллиона долларов и Германия, потратившая 280,9 миллиона долларов.

Следующие позиции в рейтинге по стоимости импорта заняли Индонезия (197,8 миллиона долларов), Канада (190,1 миллиона), Нидерланды (149,9 миллиона), Польша (102,1 миллиона долларов) и Филиппины, замкнувшие десятку с показателем 77,1 миллиона долларов.

