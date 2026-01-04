Овечкину рассекли лицо до крови в игре регулярного чемпионата НХЛ

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» почти сразу вернулся в игру.

Кто разбил лицо Овечкину

Фото: Reuters/Geoff Burke

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму во время матча Национальной хоккейной лиги против «Чикаго Блэкхокс». В одном из эпизодов третьего периода россиянина ударили клюшкой по лицу. Результат — рассечение и кровотечение.

Столкновение произошло в борьбе у борта, когда защитник «Чикаго» Луис Кревьер задел Овечкина клюшкой в область лица. После контакта у хоккеиста пошла кровь, однако медицинская помощь заняла минимум времени, и форвард вскоре снова вышел на лед.

Вернувшись в игру, Овечкин эмоционально отреагировал на решение арбитров, указав судье на опасный момент и выразив недовольство отсутствием наказания для соперника. Несмотря на явное нарушение, Кревьер штрафных минут не получил и продолжил матч без санкций со стороны судей.

Ранее форвард клуба «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился очередным голом в регулярном чемпионате НХЛ, доведя свой снайперский счет в сезоне до 16 шайб. Результативный бросок он нанес в матче против «Сент-Луис Блюз», который прошел в ночь со 2 на 3 января и завершился победой хозяев льда со счетом 4:3.

Этот гол стал для Дорофеева личным рекордом в Национальной хоккейной лиге. Кроме того, он опередил Александра Овечкина, у которого на данный момент 15 шайб после 38 проведенных встреч.

Овечкину рассекли лицо до крови в игре регулярного чемпионата НХЛ

1/3

Овечкин получил травму во время матча НХЛ против «Чикаго Блэкхокс».

Reuters / Geoff Burke

2/3

Овечкин получил травму во время матча НХЛ против «Чикаго Блэкхокс».

Reuters / Hannah Foslien

3/3

Овечкин получил травму во время матча НХЛ против «Чикаго Блэкхокс».

Reuters / Geoff Burke

