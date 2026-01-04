Матвиенко исполнила новогодние мечты детей в рамках акции «Елка желаний»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко исполнила новогодние желания детей из Санкт-Петербурга, загаданные в рамках ежегодной благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

Шестилетняя Василиса, мечтавшая побывать в Цирке на Фонтанке, не только посмотрела представление, но и смогла лично познакомиться с артистами и дрессировщиками, а также увидеть тигров и слонов. Еще одним подарком от председателя СФ стали хоккейные коньки для шестилетнего Георгия. Валентина Матвиенко отметила, что хоккей — спорт для настоящих мужчин, который закаляет характер и укрепляет здоровье.

Девятилетний Родион и его 13-летний брат Арсений, дети участника специальной военной операции, получили смарт-часы, беспроводные наушники, и гантели. По словам Матвиенко, мальчики растут мужественными и целеустремленными, беря пример со своего отца.

Отмечается, что Валентина Матвиенко приняла участие в акции «Елка желаний» 15 декабря. В качестве представителя Санкт-Петербурга она сняла с елки четыре шара с желаниями детей, которые были исполнены в преддверии Нового года.

Ранее, писал 5-tv.ru, министр культуры РФ присоединилась к ежегодной акции «Елка желаний».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX