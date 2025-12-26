Министр культуры РФ присоединилась к ежегодной акции «Елка желаний»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 23 0

Ольге Любимовой попались подопечные из Москвы, Удмуртской Республики и Горловки ДНР.

Фото, видео: © РИА Новости/Софья Сандурская; 5-tv.ru

Министр культуры РФ Ольга Любимова присоединилась к акции «Елка желаний»

Министр культуры РФ Ольга Любимова исполнит мечты троих детей в рамках ежегодной акции «елка желаний». Главе ведомства попались подопечные из Москвы, Удмуртской Республики и Горловки ДНР.

«Один у нас из Москвы. Владимиру 17 лет. Мечтает побывать в роли диктора метро. Договоримся, конечно, организуем, мне кажется, и экскурсию. Побывать там, мне кажется, многие бы хотели», — сказала Любимова о первом ребенке.

Вторым ребенком, которого порадует министр, оказался 7-летний Роман из Удмуртской Республики. Мальчик мечтает попробовать себя в роли водителя бетономешалки.

Третьим ребенком, чье желание исполнит Любимова, стала десятилетняя Мария из Горловки ДНР. Девочка хочет получить в подарок музыкальный инструмент — виолончель. Министр отметила, что не только подарит Маше инструмент, но и организует экскурсию в Музей музыки.

«Дорогие друзья, я очень хочу поздравить и всех детей, и всех родителей, наших соотечественников, наших граждан с наступающим Новым годом. Пусть получается все задуманное, пусть будет побольше хороших новостей. Здоровья вам, благополучия, а мы будем стараться радовать вас нашими замечательными выставками, спектаклями, концертами, выступлениями артистов цирка», — заявила Любимова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев и помощник министра МВД РФ Ирина Волк стали участниками акции «Елка желаний».

