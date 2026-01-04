Леонид Якубович рассказал, как едва не попался на уловки телефонных аферистов

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 15 0

Известный телеведущий признался, что даже публичность и опыт не всегда помогают сразу распознать обман.

Как Якубович едва не попался на уловки телефонных аферистов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Леонид Якубович едва не стал жертвой телефонных мошенников

Народный артист России Леонид Якубович поделился личным опытом общения с телефонными мошенниками и отметил, что однажды оказался в шаге от того, чтобы стать их жертвой. По его словам, разговор с неизвестными был выстроен настолько убедительно, что сомнения возникли не сразу.

Критический момент наступил благодаря вмешательству сына Артема, который, услышав диалог, мгновенно понял, что происходит, и буквально забрал телефон у отца. Этот эпизод, как отметил телеведущий, стал для него серьезным уроком и заставил полностью пересмотреть отношение к подобным звонкам.

Теперь Якубович предпочитает не выяснять детали и не вступать в беседы с незнакомцами: любые подозрительные обращения он сразу же прерывает, не давая мошенникам шанса продолжить разговор.

«Они до сих пор звонят. Я пару раз, не скрою, даже чуть не клюнул на это дело. Правда, вовремя остановился. Один раз у меня сын просто вырвал трубку из рук», — подчеркнул собеседник kp.ru.

Ранее Владимир Путин объявил Леониду Якубовичу благодарность за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю профессиональную деятельность. Соответствующее распоряжение было размещено на официальном портале правовой информации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:30
США не воюют с Венесуэлой: Рубио назвал цель новых ударов и захватов судов
20:30
Леонид Якубович рассказал, как едва не попался на уловки телефонных аферистов
20:00
В двух районах Сочи произошло землетрясение
19:43
Файзуллин исполнил мечту девочки из Москвы в рамках акции «Елка желаний»
19:23
Семья с детьми исчезла в глухом лесу на Урале в новогоднюю ночь
19:02
«Всегда продолжай танцевать»: Дженнифер Лопес о своем самом счастливом времени

Сейчас читают

Семейная ипотека в 2026 году: что изменится и стоит ли ждать всплеска спроса
Задолженность Гусейна Гасанова по ИП превысила 60 тысяч рублей
В Петрозаводске 13-летняя школьница погибла после падения с девятого этажа
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео