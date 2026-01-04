«Не мог пройти мимо»: в Сургуте обнаружили тело известного врача скорой помощи

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 154 0

Обстоятельства гибели медика остаются неясными, следователи не исключают разные версии произошедшего.

Что случилось с врачом скорой помощи Пресняковым

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Сургуте обнаружили тело известного врача скорой помощи Юрия Преснякова

В Сургуте обнаружили мертвым 64-летнего врача скорой помощи Юрия Преснякова. Тело медика нашли в его личном автомобиле, припаркованном возле дома. О случившемся сообщили знакомые погибшего в беседе с RG.RU. Они отметили, что рассматривается в том числе и криминальная версия.

За плечами Юрия Преснякова были десятилетия работы в службе скорой помощи. Коллеги и пациенты вспоминают его как высококлассного специалиста, спасшего тысячи жизней. Родом из Дагестана, позже он переехал в Сургут, где и прошла большая часть его профессионального пути.

«Я 15 лет назад работала с Юрием Вячеславовичем на скорой помощи в одной бригаде, могу сказать что он был настоящим мужчиной и профессионалом своего дела. Не представляю как перенесет эту утрату его жена, у них были очень теплые отношения. Примерная и любящая семья, воспитывали сына. Он был идеальным мужчиной-доктором», — делится с нами коллега погибшего Оксана.

По имеющейся информации, тело врача обнаружили на улице Первопроходцев — в машине, стоявшей неподалеку от его дома. На место сразу прибыли сотрудники полиции. Жители района высказывают предположения о возможном насильственном характере смерти, указывая на неблагополучную обстановку вокруг: рядом расположены общежития, где часто собирается асоциальный контингент.

Одна из версий, обсуждаемых неофициально, заключается в том, что Юрий Пресняков мог остановиться, чтобы помочь человеку — знакомые отмечают, что он не умел проходить мимо чужой беды. При этом в Следственном комитете Югры пока не озвучили официальных выводов о причинах и обстоятельствах гибели врача.

Прощание с Юрием Пресняковым состоится 6 января в Сургутской окружной клинической больнице.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

