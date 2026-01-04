Неудачное падение: мужчина проткнул челюсть черенком лопаты во время чистки снега

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 36 0

Пугающие кадры из операционной оставляют много вопросов о здоровье пострадавшего.

Фото, видео: Пресс служба Краевой клинической больницы; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мужчина проткнул челюсть черенком лопаты во время чистки снега под Красноярском

Житель Красноярского края серьезно пострадал во время уборки снега на крыше здания. Известно, что при падении с высоты он проткнул челюсть черенком. Кадры из операционной публикует 5-tv.ru.

По словам хирурга Краевой клинической больницы Сергей Волынкин, куда был доставлен получивший страшную травму мужчина, пострадавший занимался очисткой кровли, но потерял равновесие и сорвался вниз. В результате падения инородный предмет вошел в область лица пациента.

Уточнялось, что мужчина самостоятельно обратился в медицинское учреждение 29 декабря. Врачи незамедлительно приняли решение о хирургическом вмешательстве и приступили к извлечению черенка из головы.

По словам специалиста, операция продолжалась около часа. Пациент находится под наблюдением врачей в послеоперационном отделении, его состояние оценивается как стабильное на данный момент.

Ранее, писал 5-tv.ru, ребенок пострадал в Ростове-на-Дону из-за попавшей в форточку пиротехники. Ребенка экстренно доставили в травмпункт больницы № 20, где ему оказали медицинскую помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Неудачное падение: мужчина проткнул челюсть черенком лопаты во время чистки снега

1/5

Фото: Пресс служба Краевой клинической больницы

2/5

Фото: Пресс служба Краевой клинической больницы

3/5

Фото: Пресс служба Краевой клинической больницы

4/5

Фото: Пресс служба Краевой клинической больницы

5/5

Фото: Пресс служба Краевой клинической больницы

-3° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:37
Неудачное падение: мужчина проткнул челюсть черенком лопаты во время чистки снега
20:30
США не воюют с Венесуэлой: Рубио назвал цель новых ударов и захватов судов
20:30
Леонид Якубович рассказал, как едва не попался на уловки телефонных аферистов
20:00
В двух районах Сочи произошло землетрясение
19:43
Файзуллин исполнил мечту девочки из Москвы в рамках акции «Елка желаний»
19:23
Семья с детьми исчезла в глухом лесу на Урале в новогоднюю ночь

Сейчас читают

Семья с детьми исчезла в глухом лесу на Урале в новогоднюю ночь
В Петрозаводске 13-летняя школьница погибла после падения с девятого этажа
«Самый быстрый путь к революции»: сын королевы Камиллы объяснил отсутствие титула
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео