Ребенок пострадал в Ростове-на-Дону из-за попавшей в форточку пиротехники

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Малыша отвезли в травмпункт.

Ребенок пострадал в Ростове-на-Дону из-за пиротехники

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В Ростове-на-Дону ребенок травмировался из-за пиротехнического изделия, которое попало в открытую форточку. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

«В Первомайском районе в результате попадания петарды в открытую форточку травмирован несовершеннолетний», — написал Скрябин.

Ребенка отвезли в травмпункт больницы № 20, где ему была оказана медицинская помощь. Известно, что жизни ребенка ничего не угрожает. Как сообщает главное управление МВД РФ по региону, в окно попал фрагмент салюта, а не фейерверк. В настоящее время полиция пытается выяснить все обстоятельства произошедшего.

