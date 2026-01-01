Ребенок пострадал в Ростове-на-Дону из-за попавшей в форточку пиротехники

В Ростове-на-Дону ребенок травмировался из-за пиротехнического изделия, которое попало в открытую форточку. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

«В Первомайском районе в результате попадания петарды в открытую форточку травмирован несовершеннолетний», — написал Скрябин.

Ребенка отвезли в травмпункт больницы № 20, где ему была оказана медицинская помощь. Известно, что жизни ребенка ничего не угрожает. Как сообщает главное управление МВД РФ по региону, в окно попал фрагмент салюта, а не фейерверк. В настоящее время полиция пытается выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиян среди погибших от взрыва на горнолыжном курорте Швейцарии не нашли. Проверка информации при взаимодействии с местными властями и представителями гостиничного бизнеса продолжается. По данным газеты Le Nouvelliste, жертвами трагедии стали около 40 человек, еще не менее 100 получили ранения. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

