Раскрыты детали покупки лотерейных билетов с многомиллионными выигрышами

В распространителе гослотерей «Столото» рассказали подробности приобретения билетов розыгрыша «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото», оказавшихся выигрышными. Главный приз в 1 млрд рублей впервые разделили трое победителей, двое из которых купили билеты в мобильном приложении.

Главный приз в размере 1 млрд рублей разделили сразу трое участников — из Свердловской, Новосибирской и Тюменской областей. Один из победителей приобрел свой билет 25 ноября, указав в приложении номера телефона, зарегистрированный в Свердловской области. Другой победитель также купил свой билет в приложении, при регистрации он указал номер телефона, зарегистрированный в Новосибирской области.

Самый большой приз в 333 333 833 рубля выиграл покупатель из Тюменской области. Свой билет он приобрел 27 декабря в точке «Столото» в одном из торговых центров. Обладатель приза в 100 млн рублей из Липецкой области также приобрел свой билет в одной из точек продаж лотерей.

Истории приобретения билетов подтверждают, что выиграть может любой, отметила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович. «Ни место, ни способ покупки никак не влияют на вероятность выигрыша. Шанс есть у каждого билета, и он одинаков для всех, ведь в основу всех лотерей в мире заложены два принципа — равновероятности и случайности», — подчеркнула она. «Главное — участие, а как и где купить билет — вопрос исключительно личного удобства», заключила Басанович.

По итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали более 14,7 млн билетов. Всего в праздничном тираже было разыграно 4 247 063 723 рубля.