В России зафиксировали максимум пожизненных приговоров за последние годы

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 42 0

Судебная статистика за 2025 год обновила многолетний рекорд.

Сколько человек в РФ получили пожизненный срок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские суды в период с января по ноябрь 2025 года вынесли 100 приговоров к пожизненному лишению свободы — это самый высокий показатель за последние годы. Такие данные 5 января привели в Верховном суде Российской Федерации.

По официальной информации, за весь 2025 год количество пожизненных сроков достигло ровно ста. Для сравнения: в 2024 году таких приговоров было 79, в 2023-м — 78, а в 2022-м — 58, что заметно ниже текущих значений.

«До этого, согласно судебной статистике, самые высокие показатели были в 2005 и 2012 годах — по 84 приговора», — приводит данные ТАСС.

Рост числа пожизненных сроков связывают в том числе с расширением перечня преступлений, за которые предусмотрено максимальное наказание. В последние годы в этот список были включены государственная измена, а также организация террористических актов.

Один из таких приговоров был вынесен 3 сентября судом в Запорожской области: украинского шпиона Николая Джоса приговорили к пожизненному заключению. Следствие установило, что его действия привели к гибели трех российских военнослужащих — фигурант передавал украинской стороне координаты позиций подразделения, прикрывавшего зенитно-ракетную установку, вместе с точными геолокационными данными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:14
В Амурской области остановили движение поездов после схода свыше 30 вагонов
12:54
В России зафиксировали максимум пожизненных приговоров за последние годы
12:47
Трамп признался в постоянных обсуждениях санкционного давления на Россию
12:35
Долина не передаст Лурье квартиру 5 января
12:29
ВС РФ освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области
12:14
Праздники без бессонницы: как не сбить сон на новогодних каникулах

Сейчас читают

ВС РФ освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области
Трамп пригрозил Родригес судьбой Мадуро при принятии «неправильных решений»
Су-34 уничтожил бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео