В России зафиксировали максимум пожизненных приговоров за последние годы

Российские суды в период с января по ноябрь 2025 года вынесли 100 приговоров к пожизненному лишению свободы — это самый высокий показатель за последние годы. Такие данные 5 января привели в Верховном суде Российской Федерации.

По официальной информации, за весь 2025 год количество пожизненных сроков достигло ровно ста. Для сравнения: в 2024 году таких приговоров было 79, в 2023-м — 78, а в 2022-м — 58, что заметно ниже текущих значений.

«До этого, согласно судебной статистике, самые высокие показатели были в 2005 и 2012 годах — по 84 приговора», — приводит данные ТАСС.

Рост числа пожизненных сроков связывают в том числе с расширением перечня преступлений, за которые предусмотрено максимальное наказание. В последние годы в этот список были включены государственная измена, а также организация террористических актов.

Один из таких приговоров был вынесен 3 сентября судом в Запорожской области: украинского шпиона Николая Джоса приговорили к пожизненному заключению. Следствие установило, что его действия привели к гибели трех российских военнослужащих — фигурант передавал украинской стороне координаты позиций подразделения, прикрывавшего зенитно-ракетную установку, вместе с точными геолокационными данными.

