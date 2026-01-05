В Амурской области остановили движение поездов после схода свыше 30 вагонов

Сход грузового поезда с рельсов зафиксирован в Амурской области. Информация об инциденте появилась в сообщении регионального управления МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, происшествие случилось на участке Гонжа — Гудачи Забайкальской железной дороги, где с рельсов сошли 35 грузовых вагонов. Уточнялось, что ЧП обошлось без пострадавших, а также не возникло угрозы для окружающей среды.

Вместе с тем авария привела к повреждению объектов железнодорожной инфраструктуры, из-за чего движение поездов на этом отрезке пути было временно прекращено. Специалисты приступили к восстановительным работам.

До этого, 28 декабря, в Северо-Кавказской железной дороге информировали о схожем инциденте в Ростове-на-Дону. Там после схода локомотива грузового состава было задержано около 20 поездов дальнего следования. При этом никто не пострадал.

Ранее, 5-tv.ru писал, в Оренбургской области с рельсов сошли три цистерны. Происшествие было зафиксировано вечером 12 декабря 2025 года на подъездных путях, примыкающих к станции Тюльпан.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.