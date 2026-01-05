В Амурской области остановили движение поездов после схода свыше 30 вагонов

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 105 0

Происшествие зафиксировано на участке Гонжа — Гудачи Забайкальской железной дороги.

Вагоны поезда сошли с рельс в Амурской области — фото

Фото: Telegram/Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/vstproc

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сход грузового поезда с рельсов зафиксирован в Амурской области. Информация об инциденте появилась в сообщении регионального управления МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, происшествие случилось на участке Гонжа — Гудачи Забайкальской железной дороги, где с рельсов сошли 35 грузовых вагонов. Уточнялось, что ЧП обошлось без пострадавших, а также не возникло угрозы для окружающей среды.

Вместе с тем авария привела к повреждению объектов железнодорожной инфраструктуры, из-за чего движение поездов на этом отрезке пути было временно прекращено. Специалисты приступили к восстановительным работам.

До этого, 28 декабря, в Северо-Кавказской железной дороге информировали о схожем инциденте в Ростове-на-Дону. Там после схода локомотива грузового состава было задержано около 20 поездов дальнего следования. При этом никто не пострадал.

Ранее, 5-tv.ru писал, в Оренбургской области с рельсов сошли три цистерны. Происшествие было зафиксировано вечером 12 декабря 2025 года на подъездных путях, примыкающих к станции Тюльпан.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:49
Зеленский назначил Сергея Кислицу первым заместителем главы его офиса
14:39
Орбан выразил надежду на встречу Путина и Трампа в Будапеште в 2026 году
14:26
Венгрия идет своим путем: Орбан отказался платить за Украину в 2026 году
14:14
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Амурской области
14:03
В архивах Бельгии обнаружили отчеты о контактах военных с НЛО
13:49
В московской клинике красоты прошли следственные действия после гибели пациентки

Сейчас читают

ВС РФ освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области
Трамп признался в постоянных обсуждениях санкционного давления на Россию
Концерт Вани Дмитриенко в Петербурге закончился давкой и вызовом скорой
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео