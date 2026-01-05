Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Амурской области

Мария Гоманюк
Автономные дымовые пожарные извещатели в здании отсутствовали.

Люди погибли при пожаре в жилом доме Амурской области — фото

Фото: Telegram/Амурские спасатели (Амурский центр ГЗ и ПБ)/amursiespasateli

Смертельный пожар в частном жилом доме произошел в селе Тыгда Магдагачинского округа Амурской области. О происшествии сообщили представители Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности в Telegram-канале.

По информации ведомства, возгорание возникло в доме, расположенном на улице Лесной. В ходе тушения огня спасатели обнаружили тела четырех человек. В настоящее время устанавливаются личности погибших, а также причины и обстоятельства случившегося.

Отмечалось, что в доме отсутствовали автономные дымовые пожарные извещатели, которые могли бы своевременно предупредить жильцов об опасности.

До этого аналогичный трагический инцидент был зафиксирован в Якутии. Как сообщали в МЧС по Республике Саха 2 января, в селе Сунтар пожар в частном доме привел к гибели пяти человек, среди которых были трое детей. Позднее Следственный комитет региона начал проверку по факту происшествия.

Ранее, 5-tv.ru писал, в Благовещенске ребенок поднял остатки петарды и лишился пальцев.

