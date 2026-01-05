Венгрия идет своим путем: Орбан отказался платить за Украину в 2026 году

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 35 0

Будапешт продолжит выступать против инициатив ЕС.

Какая позиция у Орбана на финансирование Украины и ЕС

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Орбан заявил об отказе Венгрии финансировать Украину и кредиты Евросоюза

Власти Венгрии не планируют выделять средства на поддержку Украины в 2026 году и не намерены участвовать в кредитных программах Евросоюза (ЕС), направленных на эти цели. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Глава венгерского правительства выразил надежду, что в текущем году конфликт вокруг Украины удастся урегулировать, а введенные странами Запада ограничения в отношении России будут отменены. По его словам, Будапешт также продолжит выступать против инициатив ЕС, предполагающих полный отказ от российских энергоресурсов.

До этого, 21 декабря, Орбан высказывал мнение, что затягивание украинского кризиса приносит выгоду лишь узкому кругу — политикам, оборонным компаниям и финансовым структурам, которые сделали ставку на военное поражение России.

Ранее, писал 5-tv.ru, Орбан допустил подписание мирного соглашения по Украине между Россией и США без участия ЕС. По его оценке, наступивший год может стать поворотным моментом для всей мировой политики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:49
Зеленский назначил Сергея Кислицу первым заместителем главы его офиса
14:39
Орбан выразил надежду на встречу Путина и Трампа в Будапеште в 2026 году
14:26
Венгрия идет своим путем: Орбан отказался платить за Украину в 2026 году
14:14
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Амурской области
14:03
В архивах Бельгии обнаружили отчеты о контактах военных с НЛО
13:49
В московской клинике красоты прошли следственные действия после гибели пациентки

Сейчас читают

ВС РФ освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области
Трамп признался в постоянных обсуждениях санкционного давления на Россию
Концерт Вани Дмитриенко в Петербурге закончился давкой и вызовом скорой
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео