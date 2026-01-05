Венгрия идет своим путем: Орбан отказался платить за Украину в 2026 году

Орбан заявил об отказе Венгрии финансировать Украину и кредиты Евросоюза

Власти Венгрии не планируют выделять средства на поддержку Украины в 2026 году и не намерены участвовать в кредитных программах Евросоюза (ЕС), направленных на эти цели. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Глава венгерского правительства выразил надежду, что в текущем году конфликт вокруг Украины удастся урегулировать, а введенные странами Запада ограничения в отношении России будут отменены. По его словам, Будапешт также продолжит выступать против инициатив ЕС, предполагающих полный отказ от российских энергоресурсов.

До этого, 21 декабря, Орбан высказывал мнение, что затягивание украинского кризиса приносит выгоду лишь узкому кругу — политикам, оборонным компаниям и финансовым структурам, которые сделали ставку на военное поражение России.

Ранее, писал 5-tv.ru, Орбан допустил подписание мирного соглашения по Украине между Россией и США без участия ЕС. По его оценке, наступивший год может стать поворотным моментом для всей мировой политики.

