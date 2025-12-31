Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия и Соединенные Штаты Америки могут заключить мирное соглашение по Украине в 2026 году без участия Европейского союза. Об этом сообщает РИА Новости, приводя высказывание главы венгерского правительства.

«В 2026 году большой вопрос будет заключаться в том, дойдет ли конфронтация между США и Европой до того, что американцы заключат мир с русскими без участия европейцев», — высказался Орбан.

Венгерский премьер также подчеркнул, что 2025 год станет переломным для международной политики. По его оценке, впервые за продолжительный период Соединенные Штаты и Европейский союз займут противоположные позиции по вопросу стратегической значимости, связанному с конфликтом на территории Европы.

На этом фоне американская газета The New York Times ранее сообщила, что украинские представители во время переговоров с делегацией США в Эр-Рияде 11 марта впервые допустили возможность отказа от части территорий. По данным издания, занимавший тогда пост министра обороны Украины Рустем Умеров с помощью маркера обозначил на карте границы, которые Киев может считать приемлемыми.

Кроме того, 14 декабря стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский допустил отказ от вступления страны в НАТО в качестве возможного компромисса.

