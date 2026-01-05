Зеленский назначил Сергея Кислицу первым заместителем главы его офиса

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

До этого эту должность занимал Андрей Ермак.

Кто вместо Андрея Ермака возглавил офис президента Украины

Фото: www.globallookpress.com/Lev Radin

Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил заместителя украинского МИД Сергея Кислицу первым заместителем своего офиса. Соответствующий указ был опубликован на сайте офиса президента Украины.

«Назначить Кислицу Сергея Олеговича первым заместителем руководителя офиса президента Украины», — сказано в официальном документе.

До Сергея Кислицы эту должность занимал Андрей Ермак. Он был уволен Зеленским в конце ноября 2025 года после разгоревшегося коррупционного скандала. Больше месяца «вакантное» место пустовало. При этом в украинских СМИ регулярно появлялись новости, что вместо Ермака Зеленский может назначить, например, председателя Главного управления разведки Кирилла Буданова* или главу Минобороны Дениса Шмыгаля. Однако в итоге пост все же занял Сергей Кислица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Зеленский предложил Кириллу Буданову* возглавить офис президента страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака

