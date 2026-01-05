«Глубоко любимый друг»: на могиле Мэттью Перри установили памятную табличку

На могиле актера Мэттью Перри в Лос-Анджелесе установили памятную табличку

На кладбище Forest Lawn Memorial Park в Лос-Анджелесе появился постоянный знак на месте захоронения актера Мэттью Перри. Как пишет Entertainment Weekly, памятную табличку установили лишь сейчас — более чем через два года после смерти звезды сериала «Друзья» в октябре 2023 года.

На надгробии указаны полные имя и фамилия артиста, годы жизни, а также короткая эпитафия Deeply Loved Friend («Глубоко любимый друг»). Поклонники обратили внимание на символичность этой фразы, усмотрев в ней отсылку к сериалу «Друзья» и образу Чендлера Бинга, с которым Перри навсегда ассоциируется у зрителей. До этого времени могила актера оставалась без постоянного памятного знака, а установка таблички стала завершающим этапом оформления места его упокоения.

Мэттью Перри ушел из жизни в возрасте 54 лет в собственном доме в районе Пасифик-Палисейдс. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс и стала предметом полицейского расследования, связанного с незаконным оборотом рецептурных препаратов.

Ранее также сообщалось о смерти американского актера Джеймса Рэнсона, известного по фильму «Оно 2» и сериалу «Прослушка». Он скончался в Лос-Анджелесе в 46 лет, его тело нашли в доме, а следствие не обнаружило признаков насильственной смерти; причины произошедшего продолжают выясняться.

