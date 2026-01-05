Президент Колумбии заявил о готовности защитить страну оружием

Дарья Корзина
Густаво Петро подчеркнул, что народ поддержит его в случае попыток вмешательства извне.

Президент Колумбии заявил о готовности защитить страну

Фото: Reuters/Sebastian Barros

Президент Колумбии Густаво Петро готов взять в руки оружие ради защиты страны. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.

«Я поклялся больше не притрагиваться к оружию с момента подписания мирного договора 1989 года, но ради родины я снова возьмусь за оружие, чего я не хочу», — отметил Петро.

Он подчеркнул, что народ поддержит его в случае попыток вмешательства извне.

Петро заявил, что, несмотря на отсутствие опыта современных боевых действий, он хорошо знаком с войной и партизанской борьбой. Президент распорядился, чтобы командиры органов безопасности, которые «предпочтут иностранный флаг флагу Колумбии», были немедленно отстранены от службы. При этом гражданам страны открывать огонь запрещено, оружие должно применяться исключительно против захватчиков.

Кроме того, Петро сообщил о дисциплинарных мерах в отношении нескольких полковников полиции, работающих в разведке, за распространение недостоверной информации, подрывающей интересы государства.

