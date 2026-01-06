В Липецкой области начался пожар на промышленном объекте после падения дрона

Айшат Татаева
На месте работают оперативные службы.

Пожар начался после падения дрона в Липецкой области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Липецкой области зафиксировано возгорание на промышленной площадке, причиной которого стало падение беспилотного летательного аппарата. Об этом 6 января сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел на территории Усманского округа. Согласно предварительным данным, обошлось без погибших и раненых. В настоящее время на месте происшествия задействованы экстренные и оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Твери в результате атаки беспилотников на жилой дом погиб один человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев.

Как уточнил глава области, во время отражения атаки фрагмент беспилотного летательного аппарата попал в окна квартиры, расположенной на девятом этаже многоквартирного дома. Вследствие этого произошло возгорание. Пожар был оперативно потушен, а из соседней квартиры спасатели эвакуировали пострадавшего.

Жильцов прилегающих квартир в Твери в кратчайшие сроки вывели в безопасное место, им оказывается необходимая помощь. На месте инцидента продолжают работу все экстренные и оперативные службы.

