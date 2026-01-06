Дмитриев заявил, что США уже определились с судьбой Гренландии

Дмитриев: США уже определились с судьбой Гренландии

Руководитель РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что Соединенные Штаты уже сделали выбор в отношении Гренландии. В публикации в социальной сети X он отметил, что Европейский союз продолжит ограничиваться наблюдением за происходящим и демонстрировать двойные стандарты, а также задал вопрос, не окажется ли Канада следующим объектом подобного внимания.

Поводом для комментария стали заявления заместителя главы администрации США Стивена Миллера, который в интервью телеканалу CNN усомнился в обоснованности контроля Дании над Гренландией. Отвечая на вопрос о возможности военного сценария, Миллер указал на малочисленность населения острова, дав понять, что силовые меры не потребовались бы.

Дополнительный резонанс вызвала публикация супруги Миллера Кэти, которая 4 января разместила в соцсети X изображение карты Гренландии в цветах американского флага с намеком на скорые изменения. Этот пост появился на фоне сообщений об операции США в Венесуэле.

На ситуацию отреагировали и датские власти. Посол Дании в Вашингтоне Йеспер Меллер Серенсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон являются близкими союзниками, и подчеркнул ожидание полного уважения территориальной целостности королевства. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что подобные публикации выглядят неуважительно, при этом отметил отсутствие поводов для паники.

Издание Politico, в свою очередь, указало, что Евросоюзу сложно занять жесткую позицию на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном контроле над Гренландией. По мнению авторов, сдержанная реакция ЕС на действия Вашингтона в Венесуэле лишь подчеркнула эту проблему.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов, аргументируя это ее стратегическим значением для национальной безопасности и защиты так называемого свободного мира, в том числе от Китая и России. Бывший премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ подчеркивал, что остров не продается и никогда не будет продан. При этом сам Трамп отказывался давать гарантии отказа от применения военной силы для установления контроля над территорией.

Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании и до сих пор остается частью королевства, однако с 2009 года обладает широкой автономией, включая самоуправление и самостоятельные решения во внутренней политике.

Кроме того, президент США не раз высказывался за присоединение Канады к Соединенным Штатам, указывая на недостаточные расходы Оттавы на оборону и ее зависимость от защиты Вашингтона. Он также заявлял, что Канада могла бы избежать торговых пошлин и получить военные гарантии, если бы стала 51-м штатом США.

