Полиция остановила «голое» новогоднее шоу в одном из баров Москвы

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 50 0

Правоохранительные органы вмешались в проведение иммерсивного спектакля с эротическим содержанием.

Силовики остановили «голое» новогоднее шоу

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Полиция остановила эротическое новогоднее шоу в одном из баров Москвы

В Москве сотрудники силовых структур пресекли проведение новогоднего перформанса сексуально-эротической направленности. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Шоу проходило вечером 5 января в одном из баров города. По имеющимся данным, постановка режиссера Кирилла Ганина была задумана в формате полного погружения: актеры без одежды должны были не только взаимодействовать друг с другом, но и вовлекать зрителей, включая их в происходящее и предлагая раздеваться.

Цена билетов на мероприятие варьировалась от двух до пяти тысяч рублей. В ходе проверки были задержаны семеро человек, причастных к организации представления. Их доставили для дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности по статье о мелком хулиганстве.

Также выяснилось, что один из задержанных находился на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства.

Ранее после выступления певца Вани Дмитриенко в Санкт-Петербурге на Арсенальной набережной в гардеробной концертной площадки возникла давка. В результате нескольким зрителям потребовалась медицинская помощь, уточнил портал 78.ru.

Как рассказала одна из посетительниц концерта Диана Тимошенко, проблемы начались сразу после окончания шоу. По ее словам, процесс выдачи верхней одежды оказался плохо организован: персонал не справлялся с наплывом людей и постоянно путал номерки.

Из-за этого в фойе быстро скопилось большое количество зрителей, образовалась плотная очередь. В условиях духоты некоторым поклонникам артиста стало плохо — люди начали терять сознание, после чего на место вызвали врачей.

Рождественский парад планет в январе 2026: что ждет каждый знак зодиака

