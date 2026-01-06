Лизе Моряк постоянно приходится отстаивать свое профессиональное имя

Актриса Лиза Моряк откровенно рассказала, как живет и работает в одном творческом союзе с режиссером Сариком Андреасяном, почему ей до сих пор приходится отстаивать свое профессиональное имя и какие достижения она считает по-настоящему важными.

Не только муза режиссера

Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян вместе почти восемь лет, однако актриса признается, что зрители нередко воспринимают ее исключительно как «жену режиссера». Большинство знают Моряк именно по проектам Андреасяна — во многом потому, что он активно снимает кино, а у Лизы нет необходимости постоянно ходить по кастингам и доказывать свою востребованность у других постановщиков. Тем не менее сама актриса подчеркивает: ее жизнь не ограничивается съемочной площадкой мужа.

Миллионная аудитория и собственный успех

В свободное от съемок время Моряк активно развивает социальные сети. Она снимает короткие юмористические видео, которые регулярно попадают в рекомендации. За это время актрисе удалось собрать более полутора миллионов подписчиков, а ее ролики набирают внушительное количество лайков.

Именно эту сторону своей жизни Лиза напомнила во время участия в шоу «Кстати», где она появилась вместе с супругом. Когда ведущие — Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов и Денис Дорохов — сосредоточили внимание в основном на Андреасяне, актриса не стала отмалчиваться.

«Вы общаетесь только с Сариком! А у нас вообще-то мэтч: Сарик снимает меня в своем кино, а я его — в своих рилсах. У меня лайков больше, чем у Сарика дизлайков. Поэтому я жду вопросы», — заявила Моряк в эфире шоу «Кстати».

Карьера, роли и признание

После этого Лиза сама перечислила свои профессиональные и личные достижения. Она напомнила, что за последнее время сыграла несколько ярких ролей, попала на обложки журналов и активно сотрудничает с блогерами.

«У меня столько всего! Я ребенка полгода назад родила. Маму дяди Федора сыграла, царевну сыграла… В рекомендации попадаю. Коллаборации со всеми блогерами делаю. На обложку попала, на 10 обложек попала. На меня подписалось 100 тысяч человек за несколько месяцев. Я набрала полтора миллиона подписчиков», — рассказала актриса.

Материнство как главный успех

Несмотря на карьерные достижения, самым важным событием в своей жизни Моряк считает рождение детей. В мае этого года актриса во второй раз стала мамой — на свет появилась еще одна дочь. По словам Лизы, этот опыт стал для нее особенно ценным, в том числе благодаря поддержке мужа.

«Мы вместе родили ребенка. Сарик был на родах, перерезал пуповину. Я считаю, что это достойно внимания. Просто моя мама отключила телефон, и я не смогла до нее дозвониться. А мне уже рожать. Я сказала мужу: „Не уходи“. Это было очень романтично, мы смотрели друг другу в глаза. Я почувствовала в муже настоящего партнера, а не просто человека, который снимает меня в своих фильмах», — поделилась Моряк.

Профессия и брак — не повод для упреков

Актриса подчеркивает, что ее профессиональный путь начался задолго до брака. Лиза Моряк — выпускница Театрального института имени Щепкина, где, по ее словам, обучение требует серьезного отбора. В детстве она занималась бальными танцами и даже становилась чемпионкой Твери, а после вуза работала в Малом театре, оттачивая актерское мастерство.

Связь с режиссером актрису не смущает. Она уверена, что творческие союзы — обычная практика в индустрии и часто становятся прочной основой для семьи.

«Мне нисколько не стадно за себя в профессии! Я уверенно чувствую себя на площадке, потому что знаю: есть много творческих союзов. Например, продюсер и актриса, режиссер и актриса», — говорит Моряк.

Общие интересы как формула крепкого союза

Лиза также отмечает, что совместная профессия с супругом помогает лучше понимать друг друга. В пример она приводит известные пары из мира кино и театра, где общие интересы стали фундаментом долгих отношений.

«Я вообще считаю, что крепкие браки складываются у людей, которые имеют много общих интересов! Когда вы профессионально связаны, это большой задел на успех! В этом плане я ощущаю вокруг себя понимание. Все спокойно меня воспринимают, и я так же воспринимаю коллег, которые связывают жизнь с людьми своей профессии!» — рассуждает актриса.

