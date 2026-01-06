Сергей Собянин рассказал об одном из самых протяженных катков в России

|
Он способен одновременно принять более двух с половиной тысяч посетителей.

Где находится самый длинный каток России

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

На Царской набережной музея-заповедника «Коломенское» продолжает работу один из самых длинных катков в России. Его протяженность составляет 1,7 километра, а площадь ледового покрытия достигает почти 13,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Каток способен одновременно принять более 2,5 тысячи посетителей, что делает его одной из крупнейших площадок для массового катания в столице. Пространство организовано так, чтобы гости могли комфортно кататься как в неспешном режиме, так и на более активных участках трассы.

Особую атмосферу создает масштабная световая инсталляция «звездное небо», включающая свыше 14 миллионов лампочек. В темное время суток каток превращается в яркое световое пространство, а дополнительная подсветка льда обеспечивается светильниками, установленными вдоль бортов. Это не только украшает площадку, но и повышает безопасность катания.

Рядом с катком работает пункт проката спортивного инвентаря, где можно арендовать коньки и необходимое оборудование. Благодаря этому ледовая трасса доступна как для опытных любителей катания, так и для тех, кто решил выйти на лед впервые.

С момента открытия каток стал популярным местом зимнего отдыха у жителей и гостей Москвы. Посетители отмечают необычный формат длинной ледовой трассы, живописные виды на территорию.

