Рождественские богослужения в Москве и Петербурге: когда начинаются службы

В ночь с 6 на 7 января православные христиане отмечают один из главных церковных праздников — Рождество Христово. Торжественные богослужения продолжаются несколько часов, проходят по установленному канону и совершаются как ночью, так и днем.

В праздник Рождества Христова церковная служба традиционно длится несколько часов и состоит из нескольких частей: вечерни, утрени и Божественной литургии. Чаще всего этот богослужебный круг совершается ночью и начинается поздним вечером 6 января. При этом во многих приходах предусмотрены и дневные литургии 7 января, чтобы участие в празднике было доступно максимальному числу верующих.

Во сколько начинаются службы на Рождество

Рождество Христово относится к двунадесятым Господским праздникам, поэтому во многих храмах практикуется ночное богослужение по примеру пасхальной службы. Вечером 6 января начинается всенощное бдение — обычно в промежутке между 16:00 и 22:00. Божественная литургия чаще всего совершается ровно в полночь или начинается в интервале с 23:30 до 00:30, в зависимости от храма.

Если проведение ночной службы невозможно, праздничную литургию переносят на утро 7 января — как правило, на 8:00–10:00. В ряде монастырей и кафедральных соборов сохраняется полный ночной круг богослужений: около 23:00 совершается Великое повечерие, затем утреня, после чего сразу служится Божественная литургия, завершающаяся под утро — примерно к 4–5 часам.

Полное рождественское богослужение, включающее Великое повечерие, утреню и литургию, в среднем длится от четырех до пяти с половиной часов. Тем, кто планирует прийти только на литургию — ночную или утреннюю, — стоит закладывать около полутора-двух часов.

Как проходит служба на Рождество Христово

Рождественское богослужение имеет строгую последовательность. Вечером 6 января в большинстве храмов совершаются Великое повечерие и утреня с праздничными песнопениями и чтением ветхозаветных пророчеств о Рождестве Спасителя. Затем следует Божественная литургия — как правило, по чину святителя Иоанна Златоуста.

7 января, в сам день праздника, во многих храмах, где уже прошла ночная литургия, дополнительно совершают утреннюю службу. Это позволяет принять участие в праздничной молитве тем, кто не смог прийти ночью — по состоянию здоровья или иным причинам.

Расписание служб на 6 и 7 января 2026 года в храмах Москвы

Церковь Иоанна Воина. Адрес: ул. Большая Якиманка, 46, стр. 1

6 января:

17:00 — всенощное бдение (богослужение возглавляет владыка Силуан с клириками храма);

23:30 — краткая утреня.

7 января:

00:00 — ночная литургия в праздник Рождества Христова;

10:00 — поздняя литургия, поет молодежный хор.

Храм Христа Спасителя.Адрес: ул. Волхонка, 15

6 января:

16:00 — всенощное бдение;

23:00 — повтор всенощного бдения.

7 января:

00:00 — литургия святителя Иоанна Златоуста (Патриаршее богослужение);

09:00 — литургия в Преображенской церкви;

12:00 — славление Богомладенца Христа;

16:00 — рождественская вечерня.

Московский Сретенский монастырь. Адрес: ул. Большая Лубянка, 19

6 января:

20:30 — исповедь;

21:30 — всенощное бдение;

22:30 — начало ночной литургии.

7 января:

10:00 — поздняя литургия в древнем соборе Сретения Владимирской иконы Божией Матери.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Адрес: Литовский бульвар, 7А

6 января:

17:00 и 19:00 — вечерня и утреня.

7 января:

07:00 — исповедь;

09:00 — литургия.

Расписание служб на 6 и 7 января 2026 года в храмах Санкт-Петербурга

Церковь Рождества Иоанна Предтечи. Адрес: ул. Ленсовета, 12

6 января:

17:00 — всенощное бдение;

23:00 — праздничное рождественское богослужение и литургия.

7 января:

10:00 — литургия в праздник Рождества Христова;

18:00 — вечерня.

Николо-Богоявленский морской собор. Адрес: Никольская площадь, 1

6 января:

18:00 — праздничное бдение (верхний храм);

23:40 — часы и Божественная литургия (верхний храм).

7 января:

09:40 — часы и Божественная литургия (нижний храм);

18:00 — Великая вечерня.

Исаакиевский собор. Адрес: Исаакиевская площадь, 4

6 января:

17:30 — всенощное бдение с литией;

21:30 — исповедь;

23:00 — рождественское богослужение и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

7 января:

08:00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста;

17:30 — Великая вечерня.

Казанский кафедральный собор. Адрес: Казанская площадь, 2

6 января:

18:00 — всенощное бдение;

23:00 — ночное богослужение.

7 января:

07:00 — ранняя литургия;

10:00 — поздняя литургия;

18:00 — Великая вечерня.

Храм Иоанна Милостивого. Адрес: ул. Доблести, 29

6 января:

17:00 — всенощное бдение.

7 января:

08:30 — исповедь;

09:00 — Божественная литургия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.