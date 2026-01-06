«Гомункул просит есть»: Орбан резко высказался о финансовых аппетитах Киева

Орбан резко высказался о финансовых аппетитах Киева

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан жестко прокомментировал требования Украины о масштабной финансовой поддержке со стороны союзников. Выступая 6 января, он заявил, что Киев фактически требует 800 миллиардов долларов, сравнив такие запросы с поведением «голодного гомункула».

«Украинцы выставили новый счет. На этот раз на 800 миллиардов долларов… Украинский гомункул просит есть», — сказал Орбан.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что сумма в 800 миллиардов долларов выглядит ошеломляюще. Орбан добавил, что она почти в четыре раза превышает годовой объем валового внутреннего продукта Венгрии.

Орбан выразил мнение, что именно подобные требования стали одной из причин стремления Брюсселя любой ценой добиться конфискации замороженных российских активов в декабре. Кроме того, под влиянием этих же обстоятельств в Евросоюзе намерены радикально пересмотреть будущий бюджет объединения.

Премьер также добавил, что подобные планы европейских структур, по его утверждению, находят поддержку и у венгерской оппозиционной партии «Тиса».

