Узнали из новостей: в Кремлевском дворце удивились из-за «ЧП на „Щелкунчике"»

Дарья Корзина
Дарья Корзина

В театре прокомментировали якобы перелом одного из артистов.

В Кремлевском балете артист получил травму — что известно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Кремлевском балете опровергли сообщения о серьезной травме артиста Щелкунчика

В театре «Кремлевский балет» опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о якобы произошедшем чрезвычайном происшествии во время показа балета «Щелкунчик» в Государственном Кремлевском дворце. Ситуацию 5-tv.ru объяснили в пресс-службе ГКД.

Ранее в новостных лентах и социальных сетях появились сообщения о том, что один из танцовщиков получил серьезную травму во время новогоднего представления и был госпитализирован с переломом плюсневых костей стопы. При этом, как подчеркнули в театре, за официальными комментариями ни к руководству «Кремлевского балета», ни в администрацию ГКД никто не обращался, а источник распространенной информации остался неясным.

Главный балетмейстер театра, заслуженная артистка России Александра Тимофеева пояснила, что в ходе спектакля один из артистов кордебалета получил растяжение связок. По ее словам, перелома у танцовщика не было, гипс не накладывался, а сам артист завершил выступление и дотанцевал спектакль до конца. В последующих показах его временно заменили, на данный момент он проходит восстановление и в ближайшее время планирует вернуться на сцену.

В театре подчеркнули, что подобные ситуации являются частью профессиональной деятельности.

«Это совершенно штатная, рабочая ситуация. Профессиональная деятельность артистов балета, как и спортсменов, изначально связана с определенными рисками, прежде всего, в моменты прыжков и приземлений, и не травмируется только тот, кто не работает. Повреждения связок, кстати, встречаются наиболее часто», — отметила Тимофеева.

