Путин поздравил православных христиан с праздником Рождества Христова

Президент России Владимир Путин 7 января поздравил всех православных христиан с праздником Рождества Христова.

«Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение», — приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

Президент присутствует на Рождественском Богослужении в одном из храмов Подмосковья вместе с военнослужащими и членами их семей, сообщил Дмитрий Песков.

Президент подчеркнул значимую роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в укреплении общественного единства, сохранении уникального историко-культурного наследия страны, а также в патриотическом и духовно-нравственном становлении подрастающего поколения.

Владимир Путин отметил, что религиозные объединения активно занимаются благотворительной и милосердной деятельностью, оказывают поддержку тем, кто нуждается в помощи, не остаются в стороне от проблем участников и ветеранов специальной военной операции, а также вносят существенный вклад в развитие межрелигиозного и межнационального согласия в стране.

В ночь на 7 января в храме Христа Спасителя стартовало патриаршее рождественское богослужение. Прямой эфир церемонии транслирует 5-tv.ru. Богослужение проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

