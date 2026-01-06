Рождественское Богослужение в Храме Христа Спасителя — прямая трансляция

Айшат Татаева
Рождество Христово отмечается в России в ночь с 6 на 7 января.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Рождественское Богослужение состоялось в Храме Христа Спасителя

Рождественские богослужения начались на территории России. Прямую трансляцию торжественной мессы в Храме Христа Спасителя ведет 5-tv.ru.

Один из главных христианских праздников — Рождество Христово — отмечается в России в ночь с 6 на 7 января. Его наступление знаменует завершение строгого 40-дневного поста. Обычно в ходе рождественского богослужения православные верующие прославляют рождение Иисуса Христа во плоти от его земной матери, Царицы Небесной Девы Марии.

Праздничное богослужение в Храме Христа Спасителя возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Там проходит масштабная служба, на которой присутствуют тысячи верующих. Богослужения начнутся 6 января в 23:00 мск.

Рождественские службы проходят и в других храмах Москвы — Новодевичьем монастыре, Успенском соборе Крутицкого Патриаршего подворья, храме Вознесения Христова в Сокольниках. В 2025 году мероприятие посетили более одного миллиона верующих.

Проводят рождественские богослужения и в других городах России. Во всех крупных населенных пунктах можно посетить рождественские службы и вознести молитву по случаю знаменательного события.

Рождественский парад планет в январе 2026: что ждет каждый знак зодиака

