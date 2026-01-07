Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с праздником Рождества Христова

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Он отметил: именно в вере люди находят ответы на мучающие их вопросы о собственном предназначении и смысле жизни.

Патриарх Кирилл поздравил россиян с Рождеством Христовым

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с наступившим праздником Рождества Христова. Рождественское видеообращение распространила пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви.

«Какими бы тревожными, непредсказуемыми, трудными и безысходными ни казались подчас обстоятельства нашей жизни, Христос был и неизменно будет нашим Спасителем», — сказал предстоятель Русской православной церкви.

По его словам, ответ Господа выражается в безграничной, жертвенной любовью, его пришествием в мир, проповедью Евангелия, распятием и воскресением, а также говорит от созданной им Церкви и голосом совести.

Патриарх добавил, что за минувшие две тысячи лет на этот библейский сюжет было создано множество произведений искусства — икон, картин, литературных и музыкальных произведений.

Также Святейший напомнил, что ежедневная суета ограничивает человека в божественном свете. Он пожелал, чтобы каждый дом и каждое сердце озарило «согревающее и преображающее свет Христовой правды», а не «холодный свет смартфонов и планшетов».

«С праздником всех вас, мои дорогие. С Рождеством Христовым», — заключил патриарх.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в ночь на 7 января в храме Христа Спасителя началось рождественское патриаршее богослужение. Первым Рождество Христова встретили православные в Южно-Сахалинске и на Камчатке.

Президент России Владимир Путин поздравил всех россиян с наступившим праздником. Он присутствует на Рождественском Богослужении в одном из храмов Подмосковья вместе с военнослужащими и членами их семей.

Рождественский парад планет в январе 2026: что ждет каждый знак зодиака

