Силовики избили корреспондента РЕН ТВ во время рейда на фестиваль Harvest Fest

Корреспондент РЕН ТВ Антон Шлячков сообщил, что 6 января подвергся избиению со стороны сотрудников правоохранительных органов во время работы на месте рейда силовиков на фестивале андеграундных рок-групп Harvest Fest, проходившем в баре «МО[три]».

По словам журналиста, неподалеку от заведения он заметил двух сотрудников силовых структур в масках, направлявшихся к служебному транспорту и автозаку. Попытка зафиксировать обстановку вокруг клуба вызвала у них агрессивную реакцию: силовики начали кричать, заломали ему руки за спину, несмотря на пояснения о его принадлежности к СМИ, после чего повалили на землю и затащили внутрь бара. Там, как утверждает Шлячков, его окружили и начали избивать.

Один из ударов пришелся в область глаза, в результате чего у корреспондента появилась заметная ссадина. Основные удары, включая применение электрошокера, по его словам, наносились по корпусу. Кроме физического воздействия, журналист отметил попытки оказать на него психологическое давление.

Шлячков также заявил, что ему не позволяли достать пресс-карту из сумки, а затем высыпали ее содержимое. Примерно через 40 минут ожидания журналиста отпустили, предложив «идти на все четыре стороны».

О рейде правоохранительных органов на фестиваль Harvest Fest в Москве стало известно вечером 6 января. По сообщениям очевидцев, сотрудники силовых структур ворвались в заведение, проверяли документы у посетителей и провели несколько задержаний.

