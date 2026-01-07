Путин: представители всех конфессий России радуются общим победам

Президент подчеркнул, что победа «всегда одна на всех».
Президент России Владимир Путин 7 января, по завершении рождественского богослужения, отметил, что в России представители различных религий вместе разделяют радость значимых событий, общих побед и праздников.
Президент подчеркнул, что торжество Рождества Христова воспринимается не только православными верующими, но и последователями других конфессий, которые живут в стране в атмосфере взаимного уважения и единства.
«Сегодня, уверен, вместе с нами радость разделяют наши братья, представители других конфессий, так же, как и мы радуемся вместе с ними, когда они отмечают свои праздники. И так же, как мы, все вместе, радуемся нашим общим победам, потому что, как известно, победа всегда одна на всех», — подчеркнул Путин.
Рождественскую службу президент посетил в одном из военных храмов Подмосковья. Вместе с ним на богослужении присутствовали российские военнослужащие, а также члены их семей.
Ранее в этот же день Владимир Путин направил поздравление православным христианам по случаю праздника Рождества Христова.
