На Украине проверят данные о «подпольной школе» с советскими учебниками
Киевские власти назвали учреждение «нелегальной ячейкой».
Государственная служба качества образования Украины начала служебную проверку после публикаций в СМИ о возможной деятельности нелегального учебного заведения. Как сообщило ведомство 6 января на своей странице в Facebook*, поводом стали сообщения о так называемой «подпольной школе», где детей обучают по советским учебникам.
В заявлении отмечается, что проверка проводится по поручению министра образования и науки Украины. В случае подтверждения изложенных в СМИ фактов служба намерена применить все предусмотренные законом меры для привлечения причастных лиц к ответственности.
Ранее украинские издания писали о том, что в Киеве на территории монастыря Голосеевская пустынь якобы действует учебное заведение, где детей с первого по девятый классы обучают по учебникам советского периода. По данным журналистов, учащимся также демонстрируют российские фильмы и предлагают заучивать песни российского происхождения.
В свою очередь, руководитель организации заявила, что речь идет не о школе в классическом понимании, а о формате «семейного клуба», который не осуществляет образовательную деятельность в официальном статусе.
* принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ
