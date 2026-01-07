Угроза из льдов: древний айсберг может выпустить неведомые бактерии

Гигантский ледник может выпустить древние бактерии и вызвать катастрофу

Ученые фиксируют активные перемещения гигантского ледника Туэйтса, площадь которого сопоставима с территорией Великобритании, и который также известен, как ледник «Судного дня». О том, какую угрозу таит в себе эта ледяная глыба, aif.ru рассказал член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический.

Первая очевидная опасность — перспектива столкновения с кораблем. Все капитаны суден, чей маршрут лежит через предполагаемую зону перемещения объекта, должны уведомлять о его текущем местоположении.

Эксперт предполагает, что ледник будет мало-помалу уходить к экватору и таять. Это произойдет, если айсберг окажется в теплом экваториальном течении.

В данном случае из льдов начнут высвобождаться элементы грунта, которые постепенно растворятся и уйдут на дно. Внутри объекта могут существовать древние замороженные микроорганизмы, которые будут распространяться в воде. Кроме того, уровень мирового океана может повыситься на 60 сантиметров либо, в худшем случае, на 3–5 метров. Это запустит таяние остальных ледников и климатический коллапс на Земле, предполагают ученые.

