Discover: Испытывающие стресс крысы расслабляются с помощью каннабиса
В эксперименте на крысах ученые выяснили, что ключевую роль в склонности к самопроизвольному употреблению каннабиса играет уровень хронического стресса, а не кратковременные раздражители. Об этом сообщает Discover.
Исследование под руководством профессора Райана МакЛафлина показывает, как базовые гормональные и поведенческие различия у грызунов влияют на их мотивацию к поиску вещества. Выводы анализа могут помочь для профилактики зависимости и поддержки уязвимых групп населения.
Почему крысы
В лабораторных исследованиях зависимости крысы используются не случайно: их гормональная система, реакции на стресс и механизмы вознаграждения хорошо изучены и позволяют отслеживать причинно-следственные связи, которые невозможно этично и точно проверить на людях.
Группа ученых под руководством профессора психологии Райана Маклафлина из Университет штата Вашингтон сосредоточилась на одном вопросе: почему одни крысы добровольно употребляют каннабис чаще других.
Как был устроен эксперимент
Исследователи отобрали 48 лабораторных крыс и до начала эксперимента составили подробные профили каждого животного. Они измерили:
- базовый уровень гормона стресса кортикостерона,
- реакцию на стрессовые стимулы,
- когнитивную гибкость,
- показатели эндоканнабиноидной системы.
После этого крысам предоставили возможность самостоятельно вдыхать пары каннабиса. Для этого использовался специальный ингалятор: животное могло по собственному желанию засунуть нос в отверстие и получить трехсекундную дозу вещества.
Эксперимент продолжался три недели, в течение которых фиксировалось, как часто каждая крыса возвращалась к ингалятору.
Что показали наблюдения
Результаты оказались интересными: крысы с более высоким исходным уровнем гормона стресса значительно чаще и настойчивее выбирали каннабис.
При этом кратковременные скачки гормона стресса — например, после физической активности или внешних раздражителей — не имели выраженной связи с поведением. Важным оказался именно базовый, хронический уровень, который различался у животных изначально.
Иными словами, крысы, находившиеся в состоянии постоянного физиологического напряжения, проявляли больший интерес к веществу.
Дополнительные биологические факторы
Ученые также обнаружили, что склонность к самовведению каннабиса усиливалась у крыс:
с пониженным уровнем эндоканнабиноидов — соединений, участвующих в регуляции внутреннего баланса,
с меньшей когнитивной гибкостью, то есть способностью адаптироваться к меняющимся условиям.
Такая комбинация факторов делала поведение животных более направленным на повторное получение вещества.
Что важно
Авторы подчеркивают, что речь идет исключительно о лабораторной модели, которая помогает изучать фундаментальные механизмы стресса, мотивации и самопроизвольного поведения у млекопитающих.
Подобные эксперименты позволяют:
- точнее понимать, как стресс влияет на поведение животных,
- выявлять биологические маркеры мотивации,
- улучшать модели изучения зависимости.
