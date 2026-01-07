Испытывающие стресс крысы расслабляются с помощью каннабиса — исследование

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

Выводы анализа могут помочь для профилактики зависимости и поддержки уязвимых групп населения.

Какие есть предрасположенности к зависимости от каннабиса

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Discover: Испытывающие стресс крысы расслабляются с помощью каннабиса

В эксперименте на крысах ученые выяснили, что ключевую роль в склонности к самопроизвольному употреблению каннабиса играет уровень хронического стресса, а не кратковременные раздражители. Об этом сообщает Discover.

Исследование под руководством профессора Райана МакЛафлина показывает, как базовые гормональные и поведенческие различия у грызунов влияют на их мотивацию к поиску вещества. Выводы анализа могут помочь для профилактики зависимости и поддержки уязвимых групп населения.

Почему крысы

В лабораторных исследованиях зависимости крысы используются не случайно: их гормональная система, реакции на стресс и механизмы вознаграждения хорошо изучены и позволяют отслеживать причинно-следственные связи, которые невозможно этично и точно проверить на людях.

Группа ученых под руководством профессора психологии Райана Маклафлина из Университет штата Вашингтон сосредоточилась на одном вопросе: почему одни крысы добровольно употребляют каннабис чаще других.

Как был устроен эксперимент

Исследователи отобрали 48 лабораторных крыс и до начала эксперимента составили подробные профили каждого животного. Они измерили:

  • базовый уровень гормона стресса кортикостерона,
  • реакцию на стрессовые стимулы,
  • когнитивную гибкость,
  • показатели эндоканнабиноидной системы.

После этого крысам предоставили возможность самостоятельно вдыхать пары каннабиса. Для этого использовался специальный ингалятор: животное могло по собственному желанию засунуть нос в отверстие и получить трехсекундную дозу вещества.

Эксперимент продолжался три недели, в течение которых фиксировалось, как часто каждая крыса возвращалась к ингалятору.

Что показали наблюдения

Результаты оказались интересными: крысы с более высоким исходным уровнем гормона стресса значительно чаще и настойчивее выбирали каннабис.

При этом кратковременные скачки гормона стресса — например, после физической активности или внешних раздражителей — не имели выраженной связи с поведением. Важным оказался именно базовый, хронический уровень, который различался у животных изначально.

Иными словами, крысы, находившиеся в состоянии постоянного физиологического напряжения, проявляли больший интерес к веществу.

Дополнительные биологические факторы

Ученые также обнаружили, что склонность к самовведению каннабиса усиливалась у крыс:

с пониженным уровнем эндоканнабиноидов — соединений, участвующих в регуляции внутреннего баланса,

с меньшей когнитивной гибкостью, то есть способностью адаптироваться к меняющимся условиям.

Такая комбинация факторов делала поведение животных более направленным на повторное получение вещества.

Что важно

Авторы подчеркивают, что речь идет исключительно о лабораторной модели, которая помогает изучать фундаментальные механизмы стресса, мотивации и самопроизвольного поведения у млекопитающих.

Подобные эксперименты позволяют:

  • точнее понимать, как стресс влияет на поведение животных,
  • выявлять биологические маркеры мотивации,
  • улучшать модели изучения зависимости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:20
Группа юных регбистов отравилась на тренировке в Сочи
17:09
«Под видом заботы»: Дуров обвинил ЕС в атаке на частную жизнь
16:53
Испытывающие стресс крысы расслабляются с помощью каннабиса — исследование
16:33
Растущая тоска: принц Гарри намерен покинуть США и расстаться с Меган Маркл
16:10
Лисы, совы, ласки: каких диких животных можно увидеть зимой в столице
15:55
Взрыв гранаты произошел в подмосковном Подольске

Сейчас читают

В Пермском крае в крушении частного вертолета погибли два человека
Звезда «Очень страшного кино» Джейн Трка умерла на 63-м году жизни
В Японии зафиксировали 33 афтершока после землетрясения в Симанэ
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео