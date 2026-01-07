Общие сборы нового фильма «Буратино» превысили 1,5 млрд рублей

Сборы нового российского фильма «Буратино», вышедшего в прокат 1 января 2026 года, менее чем за неделю превысили 1,5 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах Фонда кино.

Согласно информации ЕАИС Фонда кино, общие кассовые сборы картины достигли 1 510 093 931 рубля. Предпродажи составили более 185 миллионов рублей, а число зрителей приблизилось к трем миллионам человек по всей стране. Уже в первые сутки проката фильм собрал свыше 226 миллионов рублей.

Новая лента режиссера Игоря Волошина представляет собой современное переосмысление сказочной повести «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого. В центре сюжета — история деревянного мальчика, который отправляется в полное испытаний путешествие, стремясь доказать собственную значимость и вернуть безусловную любовь папы Карло.

Выход картины приурочен к знаковой дате — ровно через 50 лет после премьеры советского телефильма «Приключения Буратино». Музыку к новой экранизации написал композитор Алексей Рыбников, который также является автором саундтрека к культовому фильму 1975 года.

В актерский состав проекта вошли Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина и другие.

Фильм стал одним из самых кассовых стартов в российском кинопрокате за последние годы и продолжает уверенно удерживать лидирующие позиции в новогодний период.

