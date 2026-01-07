Звезда «Очень страшного кино» Джейн Трка умерла на 63-м году жизни

Диана Кулманакова
Она также была бодибилдером и риелтором.

Что сейчас с актерами из фильма Очень страшное кино

Фото: legion-media/ZUMA Press, Inc.

Актриса «Очень страшного кино» Джейн Трка умерла на 63-м году жизни

Скончалась американская актриса, фитнес-модель и профессиональная бодибилдер Джейн Трка, получившая широкую известность благодаря роли мисс Манн в комедийном хорроре «Очень страшное кино». О ее смерти сообщил телеканал NBC News.

Как уточняется, Трка умерла в Сан-Диего. Информацию о кончине актрисы подтвердил офис судебно-медицинской экспертизы округа, однако точная причина смерти до настоящего времени не установлена. Джейн Трке было 62 года.

Свою актерскую карьеру она начала в 2000 году, сыграв мускулистую мисс Манн — персонажа, который быстро стал одним из самых запоминающихся образов фильма «Очень страшное кино». После успеха картины Трка появлялась в эпизодических ролях в кино и на телевидении, а также приняла участие в съемках клипа Telephone певицы Леди Гаги, где исполнила роль охранницы.

В юности она занималась гимнастикой и другими видами спорта, а после переезда в Калифорнию в 1986 году начала профессионально тренироваться с отягощениями.

Помимо фильма «Очень страшное кино», Трка снялась в проектах «Черная магия», «Требуется обнаженная натура», «Зов природы», а также в ленте «Плохая партия».

Параллельно с работой в кино Джейн Трка добилась заметных успехов в бодибилдинге. Она была сертифицированным персональным тренером, завоевала титул чемпионки штата Калифорния в 1997 году, одержала победу на юниорском национальном чемпионате в 1998-м и заняла первые места на соревнованиях в Лос-Анджелесе в 2004 году. Ее фотографии регулярно публиковались в специализированных фитнес-журналах.

В последние годы жизни Трка отошла от публичной карьеры и работала риелтором в Калифорнии.

