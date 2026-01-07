«Ще не вмерла» — Захарова о заявлении немецких политиков о украинцах

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Официальный представитель МИД РФ ответила Мерцу и Зедеру.

Заявление немецких политиков о украинцах — мнение Захаровой

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Захарова прокомментировала заявления немецких политиков о молодых украинцах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьера Баварии Маркуса Зедера о возвращении молодых украинцев на родину.

«Ще не вмерла», — отметила Захарова в Telegram-канале, комментируя слова Мерца о том, что молодые украинцы должны оставаться в стране.

«Мерц как бы интересуется, почему после такого количества оружия и денег, поставленного Западом киевскому режиму, Зеленский не всех перемолол», — добавила она.

С 28 августа 2025 года мужчины 18–22 лет могут покидать Украину во время военного положения. После этого тысячи молодых людей направились в страны ЕС, большая часть — в Германию.

Премьер Баварии Зёдер заявил, что украинцы должны вернуться на родину, чтобы защищать страну, и отметил, что Европа утратила влияние на международные процессы. Он подчеркнул необходимость укрепления оборонного потенциала Германии и повышения военной независимости.

