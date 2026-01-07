«Мой дорогой город»: Киркоров вспомнил первые концерты в Екатеринбурге

Киркоров на концерте в Екатеринбурге вспомнил первые шаги на сцене

Концерт народного артиста РФ Филиппа Киркорова в Екатеринбурге прошел при полном аншлаге и стал для исполнителя поводом предаться воспоминаниям о начале своей карьеры. Как сообщает URA.RU, певец со сцены отметил, что именно уральская столица стала для него одной из первых площадок для крупных сольных выступлений.

«Мой дорогой, любимый город. Мои первые шаги, как артиста. Мои первые сольные концерты состоялись именно здесь, в Екатеринбурге, почти 40 лет назад», — рассказал артист со сцены.

Перед началом шоу зрители столкнулись с затруднениями в работе гардероба. Посетители сообщали о длинных очередях, нехватке свободных мест и дополнительной проверке билетов при сдаче верхней одежды.

«На концерте Киркорова в гардеробе кавардак, конечно. Места заканчиваются, в очереди по 20 минут стоишь, еще и проверяют билеты в гардеробе, чтобы не дай бог другой сектор свою одежду сдал куда не надо», — поделился впечатлениями читатель URA.RU, которому удалось посетить концерт.

Как отмечают зрители, организаторы не в полной мере учли наплыв публики на полностью распроданный концерт, а нестандартная система контроля в гардеробе замедляла процесс обслуживания. Несмотря на это, выступление артиста прошло в теплой атмосфере и было встречено публикой с воодушевлением.

