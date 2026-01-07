«Мой дорогой город»: Киркоров вспомнил первые концерты в Екатеринбурге

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 28 0

Аншлаг и ностальгия артиста контрастировали с проблемами в организации.

Концерт Киркорова в Екатеринбурге — свежие новости

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Киркоров на концерте в Екатеринбурге вспомнил первые шаги на сцене

Концерт народного артиста РФ Филиппа Киркорова в Екатеринбурге прошел при полном аншлаге и стал для исполнителя поводом предаться воспоминаниям о начале своей карьеры. Как сообщает URA.RU, певец со сцены отметил, что именно уральская столица стала для него одной из первых площадок для крупных сольных выступлений.

«Мой дорогой, любимый город. Мои первые шаги, как артиста. Мои первые сольные концерты состоялись именно здесь, в Екатеринбурге, почти 40 лет назад», — рассказал артист со сцены.

Перед началом шоу зрители столкнулись с затруднениями в работе гардероба. Посетители сообщали о длинных очередях, нехватке свободных мест и дополнительной проверке билетов при сдаче верхней одежды.

«На концерте Киркорова в гардеробе кавардак, конечно. Места заканчиваются, в очереди по 20 минут стоишь, еще и проверяют билеты в гардеробе, чтобы не дай бог другой сектор свою одежду сдал куда не надо», — поделился впечатлениями читатель URA.RU, которому удалось посетить концерт.

Как отмечают зрители, организаторы не в полной мере учли наплыв публики на полностью распроданный концерт, а нестандартная система контроля в гардеробе замедляла процесс обслуживания. Несмотря на это, выступление артиста прошло в теплой атмосфере и было встречено публикой с воодушевлением.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:35
Рубио: США подготовили трехэтапный план по Венесуэле
23:19
«Мой дорогой город»: Киркоров вспомнил первые концерты в Екатеринбурге
23:00
Владелец «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов погиб в авиакатастрофе в Пермском крае
22:46
Собянин: 600 тыс. работников горхозяйства заботятся о Москве в новогодние дни
22:16
Москва под прицелом циклона: Роскосмос показал угрожающие кадры из космоса
22:15
«Дочери больше нет»: отец Бурцевой о ее гибели после подпольной процедуры

Сейчас читают

Получил то, что хотел: Лукашенко рассказал о просьбе к Господу
Москвичам порекомендовали отказаться от личного транспорта из-за непогоды
«Печаль и боль переполняют»: в Сен-Тропе прошли похороны Брижит Бардо
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео