«Иногда это вызывает опасения»: Хабенский об увлечении 18-летнего сына

Айшат Татаева
Иван родился в браке актера с журналисткой Анастасией Федосеевой, которая скончалась в 2008 году.

Как живет старший сын Константина Хабенского

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сын Хабенского увлечен театром

Актер Константин Хабенский поделился редкими подробностями о своем старшем сыне. В этом году 18-летний Иван завершил обучение в школе и стал студентом продюсерского факультета Школа-студия МХАТ. По словам Хабенского, молодой человек настолько увлечен театральной средой, что буквально живет этим направлением, из-за чего у отца порой возникает тревога за сына.

«Бывало, что он за год пересматривал такое количество спектаклей в разных театрах и разных городах, что иногда это вызывает опасения. Если бы я был врачом, который следит за состоянием театральных фанатиков, я бы обеспокоился. Но вроде бы молодой организм все переваривает. Ему это нравится», — поделился артист.

Иван родился в первом браке артиста с журналисткой Анастасией Федосеевой. Она ушла из жизни в 2008 году после тяжелой болезни — опухоли мозга, когда сыну был всего год. На протяжении длительного времени Иван жил в Барселоне вместе с бабушкой со стороны матери.

Кроме того, у Константина Хабенского есть дети и во втором браке. Вместе с актрисой Ольгой Литвиновой он воспитывает двух дочерей — девятилетнюю Александру и шестилетнюю Веру.

