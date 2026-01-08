Роспотребнадзор выявил у отравившихся в Сочи юных регбистов кишечную инфекцию

Анастасия Федорова
Под наблюдение взяты все контактировавшие с заболевшими лица.

Почему отравились в Сочи юные регбисты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

У юных регбистов, отравившихся в одном из отелей Сочи, диагностирована острая кишечная инфекция — норовирус II генотипа. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзор по Краснодарскому краю.

«В первые часы с момента выявления заболевших детей в лаборатории Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю установлен возбудитель — норовирус II генотипа. Ситуация остается на контроле Управления», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В Роспотребнадзоре уточнили, что все несовершеннолетние находятся под постоянным медицинским наблюдением и получают необходимое лечение. Состояние детей контролируется специалистами.

Кроме того, под наблюдение взяты все контактировавшие с заболевшими лица. По данным ведомства, новых случаев заболевания среди них не выявлено. Противоэпидемические мероприятия в отеле и по месту пребывания спортсменов продолжаются.

Ранее, писал 5-tv.ru, восемь человек попали в больницу после отравления кониной в Подмосковье. Пострадали две семьи — всего четверо взрослых и четверо детей. Происшествие случилось в деревне Холуденево.

