Восемь человек попали в больницу после отравления кониной в Подмосковье

Айшат Татаева
Среди госпитализированных — четверо детей.

Отравление кониной в Подмосковье — что известно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В подмосковном Раменском зафиксирован случай массового пищевого отравления: после употребления конины медицинская помощь потребовалась восьми людям. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По его словам, пострадали две семьи — всего четверо взрослых и четверо детей. Происшествие случилось в деревне Холуденево. Мясо было приобретено в Костроме, а 4 января его приготовили во фритюре. Спустя некоторое время после дегустации всем стало плохо.

Пострадавшие оперативно обратились за медицинской помощью. Семерых госпитализировали с признаками тяжелого отравления, одного пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще один человек сначала отказался от госпитализации, однако позже был экстренно доставлен в больницу.

По данным источника, врачи не исключают, что причиной ухудшения состояния мог стать ботулизм.

