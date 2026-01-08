В России будут дополнительно мотивировать ученых, работающих в сельхозсекторе

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Для научных работников в АПК введут систему материальных и социальных поощрений.

Как в России будут мотивировать работников АПК

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В России будет расширена система материальной и социальной мотивации научных работников в агропромышленном комплексе (АПК). Соответствующее распоряжение дал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Прорабатывать меры дополнительного поощрения работы ученых в сельхозсекторе будут соответствующие компетентные ведомства — Министерство образования и науки, Министерство сельского хозяйства, Министерство труда.

Система социальных и материальных форм мотивации будет представлена в госаппарат после их согласования, сообщается в заявлении на сайте правительства РФ. Минсельхозу и Минфину поставлена задача до 29 июня разработать при участии Российского экспортного центра программы популяризации отечественных агропромышленных технологий за границей.

В декабре вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил в интервью «Известиям», что урожай зерна в РФ должен достичь 170 миллионов тонн к 2030 году. Он отметил, что текущая цель — увеличить объем производства в секторе АПК на четверть, хотя Россия уже занимает лидирующие позиции в мире по урожаю зерна.

