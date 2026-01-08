В США заявили об отсутствии подготовки у большинства подразделений ВСУ

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 27 0

Украинские боевики несут большие потери и оказываются фактически «раздавлены и измельчены» в ходе боевых действий.

Что в США говорят про украинских боевиков

Фото: www.globallookpress.com/Ashley Chan

Лишь небольшая часть подразделений Вооруженных сил Украины проходит полноценную подготовку перед отправкой на передовую, тогда как большинство вступает в бой без необходимых навыков. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Их (тех, кого подготавливают. — Прим. Ред.) очень мало. Большинство людей, которые идут на передовую и сражаются в городах, павших за последний месяц или около того, — это те, кто не проходил обучения», — отметил Дэвис в видеоролике, опубликованном на его YouTube-канале.

По его словам, из-за дефицита подготовленного личного состава украинские подразделения, нехватку которых испытывает командование ВСУ, несут тяжелые потери и оказываются фактически «раздавлены и измельчены» в ходе боевых действий.

Дэвис также указал, что схожие проблемы наблюдаются и с военной техникой. По его оценке, Киев сталкивается с серьезными трудностями в обеспечении авиацией, артиллерией, ракетами и боеприпасами, что дополнительно осложняет положение украинских сил на линии фронта.

Ранее, писал 5-tv.ru, командиры ВСУ заваривали своим танкистам люки.

