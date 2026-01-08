Мэр Филатов: в Днепропетровске после блэкаута сложилась ЧС национального уровня

В Днепропетровске после полного обесточивания сложилась чрезвычайная ситуация (ЧС) национального уровня. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в Telegram-канале.

«Чисто технически в Днепре ситуация одна из самых сложных. На самом деле, это чрезвычайная ситуация национального уровня», — написал градоначальник Днепропетровска.

По словам Филатова, в медицинские учреждения города постепенно начинает возвращаться электроснабжение, а работа канализационных систем стабилизируется. Он также уточнил, что левый берег Днепра поддерживается альтернативными источниками энергии.

По информации Минэнерго Украины, из-за атак в ночь на 8 января Днепропетровская и Запорожская области были практически полностью обесточены. Так, в Днепропетровской области без электроснабжения остались около 800 тысяч потребителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС РФ поразили работающие в интересах ВСУ энергообъекты и порты. Для ударов использовалась оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракеты и артиллерия. Кроме того, под удар российской армии попали пункты временной дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников.

