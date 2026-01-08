Вооруженные силы России нанесли удар по объектам энергетики и портовой инфраструктуры киевского режима. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Уничтоженные объекты использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и военно-промышленного комплекса. Для ударов использовалась оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракеты и артиллерия.

Кроме того, под удар российской армии попали пункты временной дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска освободили населенный пункт Братское в Днепропетровской области.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Москва решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

