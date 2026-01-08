ВС РФ поразили работающие в интересах ВСУ энергообъекты и порты

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 56 0

Для ударов использовалась оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракеты и артиллерия.

Российская армия поразила объекты ВСУ

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы России нанесли удар по объектам энергетики и портовой инфраструктуры киевского режима. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Уничтоженные объекты использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и военно-промышленного комплекса. Для ударов использовалась оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракеты и артиллерия.

Кроме того, под удар российской армии попали пункты временной дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска освободили населенный пункт Братское в Днепропетровской области.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Москва решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
8 янв
ВС РФ освободили населенный пункт Братское в Днепропетровской области
8 янв
Силы ПВО сбили 66 украинских беспилотников за ночь
8 янв
Гаубица «Мста-С» уничтожила опорный пункт боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
8 янв
РСЗО «Град» нанес удар по технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7 янв
Силы ПВО за три часа уничтожили девять украинских БПЛА
7 янв
Огневое поражение противника в приграничных районах Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО
7 янв
Су-25 сорвали ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7 янв
Путин призвал детей бойцов СВО гордиться своими родителями
6 янв
Армия России за сутки сбила 360 беспилотников ВСУ
6 янв
Силы ПВО за ночь сбили 129 украинских беспилотников над регионами России
-6° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:51
Голикова воплотила в жизнь мечты трех детей в рамках акции «Елка желаний»
14:37
Крис Дженнер готова сделать рискованную операцию, чтобы скрыть свой возраст
14:20
Захарова: план Запада по милитаризации Украины нацелен на эскалацию конфликта
14:02
МИД КНР выступил против новых антироссийских санкций США
13:41
В Лос-Анджелесе вооруженные грабители охотятся за покемонами
13:24
ВС РФ поразили работающие в интересах ВСУ энергообъекты и порты

Сейчас читают

«Где моя трешка?» — Настасья Самбурская отрицает роман с трэш-блогером Mellstroy
«Это была потеря»: Алиса Фрейндлих рассказала о любимой новогодней игрушке
Командиры ВСУ заваривали своим танкистам люки
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео