Семилетний сын Александра Овечкина впервые сыграл на арене «Вашингтон Кэпиталз»

Семилетний Сергей Овечкин, сын капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, впервые вышел на лед легендарной Capital One Arena. Юный хоккеист сыграл в перерыве матча НХЛ — на глазах у отца и при поддержке болельщиков. Об этом сообщила его мама Анастасия Шубская в личном блоге.

«Первая игра для Ови-младшего на „Кэпитал Уан Арене“ — с наилучшей поддержкой», — написала она.

Сергей вышел на лед в свитере с номером 8 — таким же, как у отца.

Александр Овечкин отметил, что для сына это был волнительный момент. По его словам, несмотря на то, что наследник нервничал, все прошло хорошо, и юный хоккеист приобрел незабываемый опыт.

Ранее Сергей уже привлекал внимание хоккейной публики: 9 августа он забил четыре гола в звездном матче Ovi Cup на льду «Арены Мытищи», где играл вместе с легендами хокеея — Евгением Малкиным и Вячеславом Фетисовым.

Всего у Александра Овечкина двое сыновей. Оба они родились в США. У семилетнего Сергея есть пятилетний брат Илья, который также уже встал на коньки. Семья Овечкина в основном живет в США, но часто бывает в России. Его сыновья имеют американское гражданство.

