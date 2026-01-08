Семилетний сын Александра Овечкина впервые сыграл на арене «Вашингтон Кэпиталз»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

Ранее мальчик уже привлекал внимание хоккейной публики/

Сколько детей у Александра Овечкина

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Семилетний Сергей Овечкин, сын капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, впервые вышел на лед легендарной Capital One Arena. Юный хоккеист сыграл в перерыве матча НХЛ — на глазах у отца и при поддержке болельщиков. Об этом сообщила его мама Анастасия Шубская в личном блоге.

«Первая игра для Ови-младшего на „Кэпитал Уан Арене“ — с наилучшей поддержкой», — написала она.

Сергей вышел на лед в свитере с номером 8 — таким же, как у отца.

Александр Овечкин отметил, что для сына это был волнительный момент. По его словам, несмотря на то, что наследник нервничал, все прошло хорошо, и юный хоккеист приобрел незабываемый опыт.

Ранее Сергей уже привлекал внимание хоккейной публики: 9 августа он забил четыре гола в звездном матче Ovi Cup на льду «Арены Мытищи», где играл вместе с легендами хокеея — Евгением Малкиным и Вячеславом Фетисовым.

Всего у Александра Овечкина двое сыновей. Оба они родились в США. У семилетнего Сергея есть пятилетний брат Илья, который также уже встал на коньки. Семья Овечкина в основном живет в США, но часто бывает в России. Его сыновья имеют американское гражданство.

Семилетний сын Александра Овечкина впервые сыграл на арене «Вашингтон Кэпиталз»
