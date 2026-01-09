Умер первый советский фигурист на чемпионатах мира и Европы Валентин Захаров

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

Церемония прощания с легендарным спортсменом пройдет 10 января в Москве.

Фото: fsrussia.ru

На 93-м году жизни ушел из жизни первый советский фигурист-одиночник Валентин Дмитриевич Захаров. О его кончине 8 января сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Захаров представлял сборную СССР на крупнейших международных стартах: он выступал на чемпионатах Европы с 1956 по 1958 год, а также принял участие в мировом первенстве 1958 года. На национальном уровне спортсмен дважды становился чемпионом страны — в 1953 и 1954 годах, кроме того, неоднократно поднимался на пьедестал почета на всесоюзных и международных турнирах.

Будущий спортсмен родился 9 апреля 1933 года в Ленинграде. Заниматься фигурным катанием он начал в 1948 году, выступая как в одиночном, так и в парном разряде. После завершения спортивной карьеры Захаров окончил Московский авиационный институт. В 2023 году он дал большое интервью, в котором поделился воспоминаниями о своем пути в спорте и детстве, пришедшемся на годы войны.

